В Черняховске по горячим следам задержали грабителя-рецидивиста

26 Март 2020 2020-03-26T12:38:10+03:00

Изменить размер текста: A A

В Черняховске транспортные полицейские по горячим следам задержали грабителя. Об этом сообщает пресс-служба Западного ЛУ МВД России на транспорте

Возле железнодорожной станции Черняховск злоумышленник он выхватил телефон из кармана брюк проходящего мимо мужчины, а также избил его.

Сотрудники линейного отдела полиции на станции Черняховск по горячим следам задержали нападавшего – ранее неоднократно судимого за кражи и разбои 33-летнего местного жителя.

На него завели уголовное дело по статье «Грабеж».

.

ИСТОЧНИК KP.RU