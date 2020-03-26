В Черняховске по горячим следам задержали грабителя-рецидивиста
Возбуждено уголовное дело
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В Черняховске транспортные полицейские по горячим следам задержали грабителя. Об этом сообщает пресс-служба Западного ЛУ МВД России на транспорте
Возле железнодорожной станции Черняховск злоумышленник он выхватил телефон из кармана брюк проходящего мимо мужчины, а также избил его.
Сотрудники линейного отдела полиции на станции Черняховск по горячим следам задержали нападавшего – ранее неоднократно судимого за кражи и разбои 33-летнего местного жителя.
На него завели уголовное дело по статье «Грабеж».
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ИСТОЧНИК KP.RU