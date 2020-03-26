В Балтийске на злостного алиментщика завели уголовное дело
Мужчине грозит лишение свободы на срок до одного года
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На жителя Балтийска завели уголовное дело за уклонение от уплаты алиментов. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Горожанин задолжал на содержание своего несовершеннолетнего сына более 400 тысяч рублей. Его привлекали к административной ответственности, однако это не помогло, и непутевый отец не встал на путь исправления.
Материалы проверки были направлены в службу судебных приставов, в результате горожанин стал фигурантом уголовного дела. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до одного года.
ИСТОЧНИК KP.RU