В Балтийске на злостного алиментщика завели уголовное дело

26 Март 2020 2020-03-26T12:59:08+03:00

Мужчине грозит лишение свободы на срок до одного года

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На жителя Балтийска завели уголовное дело за уклонение от уплаты алиментов. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Горожанин задолжал на содержание своего несовершеннолетнего сына более 400 тысяч рублей. Его привлекали к административной ответственности, однако это не помогло, и непутевый отец не встал на путь исправления.

Материалы проверки были направлены в службу судебных приставов, в результате горожанин стал фигурантом уголовного дела. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до одного года.

ИСТОЧНИК KP.RU