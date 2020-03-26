Двое калининградцев попались на краже одежды из магазина на Московском проспекте
Инцидент случился в одном из сетевых магазинов на Московском проспекте в Калининграде. Там сработала кнопка тревожной сигнализации. Сигнал приняла группа задержания вневедомственной охраны, находившаяся на маршруте патрулирования.
«Злоумышленники зашли в примерочную, где сняли с товаров противокражные магнитные бирки, а затем надели вещи на себя и вышли из магазина. Правонарушителей заметил работник торгового центра, который и нажал кнопку тревожной сигнализации», - говорится в сообщении пресс-службы регионального Управления Росгвардии.
Двух пытавшихся скрыться нарушителей сотрудники Росгвардии задержали на месте происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU