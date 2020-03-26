В Калининграде военные построят модульный инфекционный центр

26 Март 2020 2020-03-26T13:10:35+03:00

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В России к 15 мая будет построено сразу 16 новых инфекционных центров. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, пишет «РИА Новости».

«Строительство планируется выполнить в два этапа: до 30 апреля ввести восемь центров: Одинцово, Подольск, Нижний Новгород, Волгоград, Новосибирск, Оренбург, Улан-Удэ, Уссурийск. До 15 мая завершить строительство оставшихся восьми центров общей емкостью 800 коек в Ленинградской области, Смоленске, Калининграде и Ростове-на-Дону, Севастополе, Омске, Петропавловске-Камчатском и Хабаровске», - цитирует издание слова главы оборонного ведомства.

По данным на 26 марта, в России 840 человек заболели коронавирусом, двое из них умерли.

ИСТОЧНИК KP.RU