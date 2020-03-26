В Калининграде за сутки взяли под наблюдение из-за коронавируса более 130 человек
Сейчас в области на карантине находится 1471 человек,
.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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За минувшие сутки в Калининградской области под медицинское наблюдение попал 131 человек. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
Сейчас в области на карантине находится 1471 человек, днем ранее их было 1340 человек.
На COVID-19 уже обследовали 2 754 жителей Калининградской области, отметили в оперативном штабе.
Сейчас в области официально подтверждено 8 случаев заболевания новой инфекцией, при этом, один человек уже выздоровел.
ИСТОЧНИК KP.RU