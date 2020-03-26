2020-03-26T13:33:04+03:00
Коронавирус Covid-19

В Светлогорске от коронавируса начали обрабатывать канатную дорогу

Кабинки и подходы к ним опрыскивают ежедневно
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Светлогорский городской округ
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В Светлогорске начали обрабатывать дезинфицирующими растворами канатную дорогу, которая ведет от вокзала к морю. Об этом сообщает пресс-служба администрации Светлогорского городского округа.

«К началу работы кабинки, а всего их 19, работники «канатки» основательно дезинфицируют специальными средствами, протирают ручки, стекла. В течение же всего рабочего дня также протираются все элементы кабинок, которых может касаться отдыхающий», - рассказали в администрации курорта.

Канатная дорога работает ежедневно с 10:00 до 18:00.

В Светлогорске, напомним, на базе социально-оздоровительного центра «Мечта» намерены организовать дополнительный временный обсерватор для самоизоляции. Центр рассчитан на 65 человек.

«Мечта» станет третьим местом, где будут размещаться здоровые люди, находящиеся на самоизоляции, предполагающей постоянное нахождение в личном жилом помещении, ограничение контактов, постоянное медицинское наблюдение.

Ранее под эти цели был приспособлен лагерь «Паруса надежды» в Светлогорске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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