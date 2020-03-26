Калининградцам продлили транзит для возвращения домой через Литву
Литва продлила транзитный период для иностранных граждан, возвращающихся домой через свою территорию. Об этом сообщает пресс-служба правительства Калининградской области со ссылкой на посольство РФ в Литве.
Транзит допускается для лиц, возвращающихся в страну проживания при формировании групп лиц или транспорта под конвоем до 24 часов 13 апреля.
При этом уточняется, что упрощенный транзит лиц с территории РФ в Калининградскую область и обратно через территорию Литовской Республики осуществляется только через железнодорожный пункт пограничного контроля Кена и железнодорожный пункт пограничного контроля Кибартай на условиях, установленных министром иностранных дел Литвы.
ИСТОЧНИК KP.RU