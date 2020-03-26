В Литве 290 человек заразились коронавирусом
В среду вечером власти сообщали о 274 заболевших
.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Число зараженных новой коронавирусной инфекцией в Литве по состоянию на четверг, 26 марта, выросло до 290 человек. Об этом пишет портал Sputnik Литва со ссылкой на данные правительства республики.
По данным информагентства, в среду вечером власти сообщали о 274 заболевших. Четыре человека, у которых был диагностирован коронавирус, скончались
Литовское правительство продлило на две недели карантин, теперь режим карантина в стране действует до 13 апреля.
В четверг стало известно, что Литва продлила транзит иностранцев через свою территорию до 13 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU