В Литве 290 человек заразились коронавирусом

26 Март 2020 2020-03-26T13:52:55+03:00

В среду вечером власти сообщали о 274 заболевших

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Число зараженных новой коронавирусной инфекцией в Литве по состоянию на четверг, 26 марта, выросло до 290 человек. Об этом пишет портал Sputnik Литва со ссылкой на данные правительства республики.

По данным информагентства, в среду вечером власти сообщали о 274 заболевших. Четыре человека, у которых был диагностирован коронавирус, скончались

Литовское правительство продлило на две недели карантин, теперь режим карантина в стране действует до 13 апреля.

В четверг стало известно, что Литва продлила транзит иностранцев через свою территорию до 13 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU