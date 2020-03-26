2020-03-26T15:44:51+03:00
Общество

В поселке Нивенское под Багратионовском уложили первые 8 км нового водопровода

Вскоре жители поселка получат качественную питьевую воду
Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В поселке Нивенское Багратионовского района продолжается работа по реконструкции сетей водоснабжения со строительством водонасосной станции, станции саночистки и станции обезжелезивания. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Там уже уложено 8 из 20 километров нового водопровода, при этом, необходимый для данного этапа работ материал находится на площадке.

«Износ сетей одна из злободневных тем, особенно для малых населенных пунктов. Важное значение имеет и подготовка воды, и состояние водопроводов, по которым она поступает потребителям, – отметил министр строительство и ЖКХ Сергей Черномаз. – В результате реализации проекта в посёлке Нивенское будут обеспечены качественной питьевой водой из систем центрального водоснабжения порядка двух тысяч жителей».

По контракту завершение работ намечено на декабрь 2021 года, но перед подрядчиком поставлена задача выполнить проект раньше сроков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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