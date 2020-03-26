В Немане арестовали мужчину, который убил и расчленил знакомого
Обвиняемый в убийстве следующие два месяца проведет в СИЗО
.Фото: Александр Подгорчук
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В Немане суд выдал санкцию на арест местного жителя, обвиняемого в убийстве знакомого. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.
23 февраля 47-летний мужчина выпивал со своим знакомым в квартире на улице Красноармейской в Немане. В ходе ссоры он зарезал приятеля, а затем расчленил труп для сокрытия преступления.
Сообщается, что обвиняемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Суд арестовал его на два месяца.
ИСТОЧНИК KP.RU