В Калининградской области сгорело уже больше 170 га травы в полях
Весенние палы продолжаются
.Фото: Александр КАТЕРУША
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Весенние палы травы фиксируют практически во всех муниципалитетах Калининградской области. Для региона это традиционная сезонная проблема, которая не решается.
Только за последние сутки огонь в полях уничтожил без малого 30 га сухой травы на территории 11 муниципалитетов. Чаще всего пожарные выезжали на вызовы в Багратионовский, Черняховский, Гурьевский, Полесский районы.
Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального Управления МЧС России, с начала года отмечен 151 пал на общей площади более 170,6 га.
ИСТОЧНИК KP.RU