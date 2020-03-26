В Калининградской области сгорело уже больше 170 га травы в полях

26 Март 2020 2020-03-26T16:08:48+03:00

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Весенние палы травы фиксируют практически во всех муниципалитетах Калининградской области. Для региона это традиционная сезонная проблема, которая не решается.

Только за последние сутки огонь в полях уничтожил без малого 30 га сухой травы на территории 11 муниципалитетов. Чаще всего пожарные выезжали на вызовы в Багратионовский, Черняховский, Гурьевский, Полесский районы.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального Управления МЧС России, с начала года отмечен 151 пал на общей площади более 170,6 га.

ИСТОЧНИК KP.RU