В Калининградской области 33 инвестпроекта претендуют на льготные займы по 1%

26 Март 2020 2020-03-26T16:13:36+03:00

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В Калининградской области продолжается отбор инвестпроектов, которые получат льготные займы по программе «Восток». Во второй тур отбора прошли 33 заявки из почти полусотни, сообщает пресс-служба регионального правительства.

наибольшее количество баллов (11) набрало ООО «Био фарминг», 10 – ООО «Конструкторское бюро «Электроника», по 9 баллов – АО «Бионова Рус» и ООО «Советский консервный комбинат».

Ожидается, что окончательно получатели льготных займов по программе «Восток» будут названы в конце апреля – начале мая этого года.

Программа «Восток» была разработана для поддержки предпринимательской активности в муниципалитетах с невысокой экономической активностью. Участники программы могут получить льготные займы в сумме от 2 млн до 50 млн рублей под 1% годовых сроком на 7 лет. В этом году по итогам конкурсного отбора планируется распределить 300 млн рублей. По программе принимались заявки на поддержку как действующих, так и новых бизнес-проектов. География программы включает одиннадцать муниципальных образований Калининградской области: Гвардейский, Гусевский, Краснознаменский, Неманский, Нестеровский, Озерский, Полесский, Правдинский, Славский, Советский и Черняховский городские округа.

ИСТОЧНИК KP.RU