2020-03-26T16:18:32+03:00
Общество

За неделю в Калининградской области выявили 37 нарушений правил рыболовства

Инспекторы задержали 37 нарушителей, которым выписаны административные штрафы на 115 тыс. рублей.
Виктор Сергеев
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С 18 по 25 марта в Калининградской области было выявлено 37 нарушений правил рыболовства. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Балтийского управления агентства по рыболовству.

Инспекторы задержали 37 нарушителей, которым выписаны административные штрафы на общую сумму 115 тыс. рублей.

«Сумма предъявленного ущерба, нанесенного водным биоресурсам, составила почти 143 тыс. рублей. Изъято 95 орудий лова и 41 кг рыбы, арестовано 7 транспортных средств.. В отношении четырех нарушителей в следственные органы направлены материалы для решения о возбуждении уголовных дел», - отметили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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