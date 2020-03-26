Аэропорт «Храброво» переходит на весенне-летнее расписание полетов

26 Март 2020 2020-03-26T16:20:26+03:00

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В воскресенье 29 марта калининградский аэропорт «Храброво» перейдет на весенне-летнее расписание полетов. Новое расписание будет действовать до 24 октября. Как сообщает пресс-служба «Храброво», полеты из Калининграда запланированы по 22 внутренним и международным направлениям, которые будут выполнять 17 авиакомпаний.

Регулярные рейсы свяжут Калининград с Москвой, Санкт-Петербургом, Сочи, Екатеринбургом, Краснодаром, Череповцом, Мурманском, Архангельском, Белгородом, Пермью, Ростовом-на-Дону, Калугой, Самарой, Сыктывкаром, Минском, Гомелем, Ташкентом, Варшавой, Анталией и Ригой.

Суммарно только на московском направлении планируется совершать до 18 рейсов в день. В Санкт-Петербург запланировано 6 рейсов в день.

Напомним, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в мире, прекращением выполнения международных рейсов и существенным сокращением программ полетов на внутренних направлениях, расписание полетов на весенне-летний период ориентировочное и будет подвергаться регулярным корректировкам.

Информацию о международных рейсах обещают опубликовать после стабилизации ситуации.

Расписание полетов смотрите на сайте «Храброво», справки по телефону +7 (4012) 300-300.

ИСТОЧНИК KP.RU