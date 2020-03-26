Калининградец избил до смерти оскорбившего его незнакомца

26 Март 2020 2020-03-26T16:25:15+03:00

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В Гурьевске осудили местного жителя, который избил до смерти случайного знакомого. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

В сентябре прошлого года мужчина зашел в гости к приятелю в поселке Храброво. Там уже выпивал ранее незнакомый ему мужчина, который в процессе общения имел неосторожность нецензурно выразиться в его адрес.

Рассвирепевший горожанин набросился на обидчика с кулаками и жестоко избил его. От полученных ранений пострадавший скончался спустя некоторое время.

Суд приговорил мужчину к 7 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU