В Калининграде ограничили доступ в МФЦ на площади Победы

26 Март 2020 2020-03-26T16:29:52+03:00

Теперь в Центре должно находиться не больше 100 человек

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Администрация Калининграда ограничила доступ в МФЦ на площади Победы. Единовременно в помещении могут теперь находиться не более 100 человек. Остальных же просят ожидать на улице.

Информация об этом появилась в официальной группе мэрии Калининграда в «ВКонтакте».

В администрации эту меру называют профилактической. На входе в МФЦ у всех измеряют температуру.

«Часы-пик в МФЦ, как правило, с 11 до 13 часов и с 14 до 16 часов, поэтому если собираетесь нанести визит в это учреждение учитывайте данную информацию», - говорят в мэрии.

При этом рекомендуется отложить походы за документами, как минимум до 6 апреля. Либо пользоваться онлайн-сервисами: сайтом МФЦ, администрации города и порталом Госуслуги.

ИСТОЧНИК KP.RU