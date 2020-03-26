Соучредитель сети "SPAR-Калининград": Пока у нас сохраняется нормальный транзит с Россией, пустых полок не будет

26 Март 2020 2020-03-26T16:45:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Калининградские супермаркеты, несмотря на ажиотажный спрос на некоторые продукты в последние дни, имеют необходимый запас товаров первой необходимости. Об этом на круглом столе "Коронованный бизнес", организованном медиагруппой "Западная пресса", заявил соучредитель сети "SPAR-Калининград" Олег Пономарев.

- У нас наиболее защищенный сектор - продовольственный, - сказал Олег Пономарев. - Да, мы много продаем гречки и некоторых других товаров. Явные лидеры - продукты длительного потребления. Люди стали ходить в магазины меньше и превентивно стараются покупать то, что им будет нужно всегда. Сейчас начинаем формировать стратегический запас. На мой взгляд, пока у нас будет сохраняться нормальный транзит с Россией, пустых полок не будет. Прорабатывается также вариант доставки морским транспортом. Кроме того, в значительной степени мы обеспечены своими товарами Например, молоко местное, мясо тоже. Важно, чтобы с курицей было.

По словам Леонида Степанюка, руководителя компании "ДСВ-Транспорт", проблем с транзитом с "большой" Россией в настоящее время не наблюдается.

- Задержек (транзита грузов) нет, сроки не увеличиваются, - сказал бизнесмен. - Очереди есть, но бывало и хуже. На прошлой неделе водители фур попадали под карантин, но сейчас распоряжением губернатора карантин к водителям он не применяется, однако ужесточены проверки (их здоровья). Пока не вижу спада (в грузоперевозках). Подъема тоже нет, но заказов достаточно.

ИСТОЧНИК KP.RU