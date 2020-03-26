В Калининграде протоколы за нарушение правил парковки будут составлять на штрафстоянке
Об этом сообщили в ГИБДД
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В Калининграде с четверг, 26 марта, меняются правила оформления протоколов за неправильную парковку. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном управлении ГИБДД.
Теперь инспекторы ГИБДД будут составлять административные протоколы на водителей, автомобили которых за нарушение правил дорожного движения были задержаны и помещены на стоянку временного содержания, будут составляться автоинспектором непосредственно на штрафстоянке.
Штрафстоянка находится на улица Портовой, 20 «В».
ИСТОЧНИК KP.RU