В Калининграде протоколы за нарушение правил парковки будут составлять на штрафстоянке

26 Март 2020 2020-03-26T16:44:16+03:00

Об этом сообщили в ГИБДД

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В Калининграде с четверг, 26 марта, меняются правила оформления протоколов за неправильную парковку. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Теперь инспекторы ГИБДД будут составлять административные протоколы на водителей, автомобили которых за нарушение правил дорожного движения были задержаны и помещены на стоянку временного содержания, будут составляться автоинспектором непосредственно на штрафстоянке.

Штрафстоянка находится на улица Портовой, 20 «В».

ИСТОЧНИК KP.RU