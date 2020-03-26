В Калининграде женщина сломала руки и ноги при падении на тротуаре на ул. Челнокова

26 Март 2020 2020-03-26T17:00:23+03:00

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В Калининграде пострадавшая при падении на неосвещенной улице женщина потребовала компенсацию от управляющей компании. Об этом сообщает пресс-служба Ленинградского районного суда.

В августе прошлого года гражданка Белоруссии приехала в гости к родственникам в Калининград. Ночью она шла по неосвещенному тротуару на улице Челнокова, не заметила неогражденный спуск на цокольный этаж и упала.

В больнице, куда ее доставили, ей диагностировали множественные переломы.

Женщина посчитала, что она пострадала по вине управляющей компании и потребовала от коммунальщиков компенсацию морального вреда в размере 450 тысяч рублей. Ее исковое заявление принято к производству.

ИСТОЧНИК KP.RU