Калининградский перевозчик: На всех погранпереходах в Европе введен пограничный контроль

26 Март 2020 2020-03-26T17:26:38+03:00

Из-за этого время движения грузового транспорта увеличилось как минимум в два раза

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Пандемия коронавируса привела к тому, что на всех пограничных переходах в Евросоюзе был возобновлен пограничный контроль. Об этом в эфире программы «Реальный сектор» на радиостанции «Business FM- Калининград» рассказал гендиректор транспортной компании «Сталена» Сергей Гоз.

«В связи с этим время движения транспорта удлинилось, фактически, в два раза. Если рейс выполнялся в страны Западной Европы и обратно в Калининградскую область за неделю, то теперь это от 12 до 14 дней», - сказал Сергей Гоз.

По его словам, погранконтроль появился, например, на границе Польши и Германии, Австрии и Германии, которые ранее были «прозрачными».

«Там стоят теперь пограничники, а также эпидемиологические службы этих государств. У каждого водителя измеряли температуру, он подписывал некую анкету. В недавнее время переход границы Польши, Литвы занимал от полутора до двух суток. Франкфурт – на- Одер - до трех-четырех суток. При этом, были закрыты все остальные переходы, образовалось некое «узкое горлышко» - сказал калининградский перевозчик.

ИСТОЧНИК KP.RU