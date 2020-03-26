Калининградская полиция выявила 10 нарушителей режима самоизоляции
Участковыми уполномоченными полиции осуществляется контроль за лицами, находящимися на самоизоляции в целях противодействия распространения коронавирусной инфекции. С начала проверок сотрудниками полиции выявлено и привлечено к ответственности 10 нарушителей.
- Одного калининградца пришлось ожидать у подъезда до позднего вечера, - рассказала начальник пресс-службы УМВД России по Калининградской области Светлана Поставничая. - Другого мужчину искали и ждали с рыбалки сутки. Оба они на днях прилетели именно из тех стран, где больше всего носителей вируса.
Вместе с тем, нарушителей предупреждают об ужесточении санкций за повторное несоблюдение режима изоляции.
В Калининградской области полиция выявила 10 нарушителей режима самоизоляции.
ИСТОЧНИК KP.RU