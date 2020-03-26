2020-03-26T18:50:00+03:00
Общество

Власти сообщили, какие профессии сейчас востребованы в Калининградской области

В первую очередь, это рабочие специальности
Виктор Сергеев
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В Калининградской области пока стабильная ситуация на рынке труда. Как сообщила министр по социальной политике Анжелика Майстер, сейчас в регионе на учете в службе занятости состоят 4077 человек, уровень регистрируемой безработицы в области -0,7%.

С начала года количество вакансий, заявленных организациями области в областную службу занятости населения, увеличилось на 1,7% – с 17,7 до 18 тысяч.

Наиболее востребованы на региональном рынке труда рабочие профессии (66%). Среди них – водители автомобиля, продавцы продовольственных товаров, повара, слесари механосборочных работ, представители строительных профессий.

Среди специалистов и служащих (34%) – инспекторы, медицинские работники, инженеры, бухгалтеры, охранники, младшие воспитатели, программисты.

Напомним, с апреля максимальный размер пособия по безработице в России будет составлять 12130 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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