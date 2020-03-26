Власти сообщили, какие профессии сейчас востребованы в Калининградской области
В Калининградской области пока стабильная ситуация на рынке труда. Как сообщила министр по социальной политике Анжелика Майстер, сейчас в регионе на учете в службе занятости состоят 4077 человек, уровень регистрируемой безработицы в области -0,7%.
С начала года количество вакансий, заявленных организациями области в областную службу занятости населения, увеличилось на 1,7% – с 17,7 до 18 тысяч.
Наиболее востребованы на региональном рынке труда рабочие профессии (66%). Среди них – водители автомобиля, продавцы продовольственных товаров, повара, слесари механосборочных работ, представители строительных профессий.
Среди специалистов и служащих (34%) – инспекторы, медицинские работники, инженеры, бухгалтеры, охранники, младшие воспитатели, программисты.
Напомним, с апреля максимальный размер пособия по безработице в России будет составлять 12130 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU