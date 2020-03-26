Запрет на прогулки детей без родителей в торговых центрах оказался фейком

26 Март 2020 2020-03-26T18:54:41+03:00

Новость о предстоящих каникулах для всей страны порождает «страшилки», от которых все же не стоит отмахиваться

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В четверг в родительских группах в мессендежерах активно распространяется объявление об усилении мер безопасности во время карантинных мероприятий в Калининградской области.

"Уважаемые родители! – говорится в обращении. - С 25 марта по 12 апреля проходят ежедневные патрули (УВД, МКДН, ДО, ОО – расшифровка аббревиатуры подсказывает, что к патрулированию привлекаются не только полицейские, но и сотрудники комитета по образованию – Ред.) по торговым центрам с 11.00 до 21.00, выявление детей и подростков во время проведения профилактических мероприятий.

Также в информации содержится предостережение и для администраций школ: "В целях безопасности с завтрашнего дня (не уточняется, с какого именно дня – Ред.) будут проводиться рейдовые мероприятия по школам! Если вдруг ребенок окажется в школе по таким причинам как дополнительные занятия или кружки, то будут наказаны школы.

В региональном оперативном штабе при правительстве Калининградской области оперативно опровергли все эти сообщения, назвав их очередным фейком.

А в родительских чатах, даже узнав, что эти «страшилки» - очередной вброс, сделали правильные выводы: сегодня и предстоящую карантинную неделю, а также ближайшие два-три-пять месяцев нужны быть максимально внимательными к детям. Беспечные детские прогулки по торговым центрам могут обернуться серьезными проблемами для здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU