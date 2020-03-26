2020-03-26T19:29:52+03:00
Общество

27 калининградских НКО получили гранты на 10 млн рублей

Это на 3,1 млн рублей больше, чем годом ранее
Виктор Сергеев
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В этом году бюджетную поддержку получат 27 некоммерческих организаций Калининградской области. Суммарно им выделят 10 млн рублей, что на 3,1 млн рублей больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба регионального правительства.

На конкурсный отбор в этом году поступило более сотни заявок, особое внимание было уделено проектам в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан.

Впервые в этом году были представлены и поддержаны заявки по направлению «участие в профилактике пожаров в занимаемых многодетными малообеспеченными семьями жилых помещениях, не находящихся в муниципальной собственности». Проектами предусмотрена на безвозмездной основе установка в квартирах нуждающихся многодетных семей системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре.

Региональные власти отметили, что продолжат поддерживать некоммерческие организации грантами и, с учетом возросшей роли НКО в общественной жизни, планирует увеличивать размеры субсидий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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