Автобусы без остановок и запрет экскурсий: На Куршской косе вводят ограничения

26 Март 2020 2020-03-26T19:56:25+03:00

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В национальном парке «Куршская коса» с субботы 28 марта вводят ограничения на экскурсионное обслуживание туристов. Как сообщает пресс-служба нацпарка, до 7 апреля группы свыше пяти человек не смогут посетить косу.

«Уведомление уже получили более 40 туристических фирм, работающих с национальным парком», - говорится в сообщении. Отмечается, что меры принимают с целью защиты населения и недопущения распространения коронавируса.

Тех же, кто надумает в свободную от работы неделю приехать на косу, простят держать дистанцию 1-2 метра друг от друга, а на обзорные площадки подниматься по очереди.

Все автобусы, следующие по Куршской косе, временно прекратят высадку пассажиров на экологических тропах «Высота Эфа», «Танцующий лес», «Высота Мюллера», «Королевский бор» и «по требованию».

ИСТОЧНИК KP.RU