Мэрия Калининграда опубликовала телефоны «горячих линий» на время нерабочей недели
В Калининграде с 28 марта будут работать телефоны «горячей линии» для оперативного решения вопросов жизнеобеспечения города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
- по вопросам предоставления государственных/муниципальных услуг – 31-10-31
- по вопросам системы образования (функционирование детских садов, школ, учреждений дополнительного образования творческой направленности, организации государственной итоговой аттестации выпускников) – 39-87-80
- по вопросам социальной поддержки граждан в городе Калининграде – 39-87-81
- по вопросам дополнительного образования в сфере спорта, культуры, молодежной политике, оказания волонтерской помощи пожилым гражданам – 39-87-82
- по вопросам предоставления срочных социальных услуг одиноко проживающим и одиноким гражданам пожилого возраста и инвалидам, в том числе супружеским парам – 39-87-83, 65-55-17
- по вопросам оказания срочных социальных услуг семьям, находящихся в режиме изоляции на дому - 95-73-03
- по вопросам назначения и выплаты пособий на детей и семьям с детьми – 531-231
- по вопросам оказания помощи людям (россияне в возрасте от 65 лет), оказавшимся в изоляции волонтерскими организациями - 8002003411
- по вопросам городского хозяйства – городская единая диспетчерская служба - 92- 38- 25
- по вопросам транспорта - 31-20-30.
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