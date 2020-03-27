2020-03-27T10:11:40+03:00
Общество

Мэрия Калининграда опубликовала телефоны «горячих линий» на время нерабочей недели

Виктор Сергеев
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..Фото: Виктор Буздин
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В Калининграде с 28 марта будут работать телефоны «горячей линии» для оперативного решения вопросов жизнеобеспечения города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

- по вопросам предоставления государственных/муниципальных услуг – 31-10-31

- по вопросам системы образования (функционирование детских садов, школ, учреждений дополнительного образования творческой направленности, организации государственной итоговой аттестации выпускников) – 39-87-80

- по вопросам социальной поддержки граждан в городе Калининграде – 39-87-81

- по вопросам дополнительного образования в сфере спорта, культуры, молодежной политике, оказания волонтерской помощи пожилым гражданам – 39-87-82

- по вопросам предоставления срочных социальных услуг одиноко проживающим и одиноким гражданам пожилого возраста и инвалидам, в том числе супружеским парам – 39-87-83, 65-55-17

- по вопросам оказания срочных социальных услуг семьям, находящихся в режиме изоляции на дому - 95-73-03

- по вопросам назначения и выплаты пособий на детей и семьям с детьми – 531-231

- по вопросам оказания помощи людям (россияне в возрасте от 65 лет), оказавшимся в изоляции волонтерскими организациями - 8002003411

- по вопросам городского хозяйства – городская единая диспетчерская служба - 92- 38- 25

- по вопросам транспорта - 31-20-30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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