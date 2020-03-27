Международный форум янтарной отрасти в Свелогорске перенесли с июня на сентябрь

27 Март 2020 2020-03-27T10:13:51+03:00

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Калининградский янтарный комбинат объявил о переносе сроков проведения V юбилейного международного экономического форума янтарной отрасли на 3–6 сентября.

- С 18 по 21 июня 2020 года, как было запланировано, «Amberforum-2020» не состоится, - сообщили в пресс-службе комбината.

По словам гендиректора Калининградского янтарного комбината Михаила Зацепина, новые даты определили, проконсультировавшись с партнерами, в том числе с участниками выставки-продажи янтарных изделий.

Место проведения V юбилейного Международного экономического форума янтарной отрасли не изменилось. Мероприятие пройдет в «Янтарь-холле» в Светлогорске. Запланирован аукцион янтарных самородков весом свыше 1 кг, выставка товаров из янтаря. Число участников и гостей форума превысит 5000 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU