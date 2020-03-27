Под Калининградом в ДТП пострадал пьяный водитель «Хендая»

27 Март 2020 2020-03-27T10:21:11+03:00

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В четверг, 26 марта, в Калининградской области произошло два ДТП с пострадавшими, причиной которых стало несоблюдение дистанции. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Утром на улице Советской в Янтарном водитель «Мерседеса» решил развернуться, что стало неожиданностью для ехавшего сзади водителя «Хендая». В результате столкновения 46-летняя пассажирка «Мерседеса» получила травмы.

Вечером на автодороге Калининград-Мамоново II пьяный 38-летинй водитель «Хендая» не смог удержать дистанцию и «догнал» «Тойоту». В результате столкновения травмы получил виновник аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU