В Славском районе сбили насмерть 69-летнего пешехода
ДТП произошло в поселке Московское
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В четверг, 26 марта, в Славском районе в результате наезда погиб пешеход. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
ДТП произошло в поселке Московское в половине девятого вечера. 26-летний водитель «Ниссана» сбил пожилого мужчину, который находился на проезжей части.
В результате наезда 69-летний мужчина скончался до приезда бригады скорой помощи.
По факту смертельного ДТП проводится проверка, , устанавливаются все обстоятельства дорожной трагедии.
ИСТОЧНИК KP.RU