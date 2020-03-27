2020-03-27T10:25:54+03:00
Происшествия

В Славском районе сбили насмерть 69-летнего пешехода

ДТП произошло в поселке Московское
Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В четверг, 26 марта, в Славском районе в результате наезда погиб пешеход. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

ДТП произошло в поселке Московское в половине девятого вечера. 26-летний водитель «Ниссана» сбил пожилого мужчину, который находился на проезжей части.

В результате наезда 69-летний мужчина скончался до приезда бригады скорой помощи.

По факту смертельного ДТП проводится проверка, , устанавливаются все обстоятельства дорожной трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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