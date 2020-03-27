В центре Калининграде пьяный водитель микроавтобуса сбил пешехода и скрылся
Злоумышленника задержали по горячим следам
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В ночь на пятницу, 27 марта, в центре Калининграда сбили пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
ДТП произошло в 2:45 ночи на улице Черняховского около «Планеты». Там водитель микроавтобуса «Форд Транзит» сбил мужчину, который почему-то находился на проезжей части. После наезда водитель скрылся с места происшествия, однако вскоре его задержали по горячим следам. Как выяснилось, он находился в состоянии алкогольного опьянения.
В результате наезда пешеход-нарушитель получил телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU