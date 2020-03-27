В Калининграде пропала 15-летняя школьница

27 Март 2020 2020-03-27T10:49:46+03:00

Накануне девочка ушла из дома и не вернулась

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Отдел полиции Ленинградского района Калининграда объявил в розыск пропавшую Алину Запорожец. Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, накануне днем 15-летняя школьница ушла из дома на улице Денисова и до настоящего времени о ней ничего неизвестно.

Приметы: на вид 15-16 лет, рост 165-170 см, среднего телосложения, волосы светло-русые, стрижка «каре», глаза голубые. Была одета: в светло-серое пальто, шарф бордового цвета, черные брюки, белые кроссовки с оранжевыми полосками.

В случае если вы знаете местонахождение разыскиваемой, сообщите в полицию по телефонам 554-502, 554-506, либо 02, 102.

ИСТОЧНИК KP.RU