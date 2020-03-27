2020-03-27T10:49:46+03:00
Общество

В Калининграде пропала 15-летняя школьница

Накануне девочка ушла из дома и не вернулась
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
Изменить размер текста:

Отдел полиции Ленинградского района Калининграда объявил в розыск пропавшую Алину Запорожец. Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, накануне днем 15-летняя школьница ушла из дома на улице Денисова и до настоящего времени о ней ничего неизвестно.

Приметы: на вид 15-16 лет, рост 165-170 см, среднего телосложения, волосы светло-русые, стрижка «каре», глаза голубые. Была одета: в светло-серое пальто, шарф бордового цвета, черные брюки, белые кроссовки с оранжевыми полосками.

В случае если вы знаете местонахождение разыскиваемой, сообщите в полицию по телефонам 554-502, 554-506, либо 02, 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининградской области детские загородные центры приостановили работу с организованными группами
Бывший директор УФСИН останется в калининградской колонии
За сутки в Калининграде свыше 100 человек попали под наблюдение из-за коронавируса
Экипажам судов запретили сход на берег в порту Калининград
В ЦГКБ Калининграда развернут резервный пункт приема больных с коронавирусом и пневмониями
В Литве количество случаев заболевания коронавирусом выросло до 345
В Калининграде на 14-летнего подростка завели 100 уголовных дел
В Калининградской области за сутки не выявлено новых случаев коронавируса
Алиханов – о поддержке бизнеса в условиях пандемии: Исключительно региональных мер недостаточно
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в пятницу нет света и воды
В Калининграде пропала 15-летняя школьница
В центре Калининграде пьяный водитель микроавтобуса сбил пешехода и скрылся
В Славском районе сбили насмерть 69-летнего пешехода
Под Калининградом в ДТП пострадал пьяный водитель «Хендая»
Международный форум янтарной отрасти в Свелогорске перенесли с июня на сентябрь
Мэрия Калининграда опубликовала телефоны «горячих линий» на время нерабочей недели
Автобусы без остановок и запрет экскурсий: На Куршской косе вводят ограничения
27 калининградских НКО получили гранты на 10 млн рублей
Запрет на прогулки детей без родителей в торговых центрах оказался фейком
Власти сообщили, какие профессии сейчас востребованы в Калининградской области
Калининградская полиция выявила 10 нарушителей режима самоизоляции
Калининградский перевозчик: На всех погранпереходах в Европе введен пограничный контроль
В Калининграде женщина сломала руки и ноги при падении на тротуаре на ул. Челнокова