2020-03-27T11:33:25+03:00
Общество

В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в пятницу нет света и воды

Виктор Сергеев
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..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В пятницу, 27 марта, в Калининграде в течение дня не будет электричества в домах на семи улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13 часов электричества не будет на ул. Нарвская 1-7, 9-19, 21-37, 37б, 39-55, ул. Гайдара 1-1а, 3а, ул. Памяти павших в Афганистане 1-7, 9-15, 17-23, 25-31.

До 18 часов без света останутся дома по ул. Литовский вал 32-34а, 36, ул. Пионерская 28-34, 48, 52-58, 62,66а, 68,70, ул. 9 Апреля 72-78, 80-86, 88-94, пер. Грига 2-8.

От холодной воды до 18 часов отключены дома по ул. Пионерская 68-70, ул. Нарвская 1-7, 9-19, 21-31 и ул. Гайдара 1, 1а, 15, 15а, 29, 29а;

С 10.00 до 14.00 воды не будет в домах по ул. Летний проезд 35 и ул. Аллея смелых 31, 31а;

С 9.30 до 15.00 – без холодной воды дом ул. Марш. Борзова 22-30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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