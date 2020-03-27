2020-03-27T11:40:52+03:00
Экономика

Алиханов – о поддержке бизнеса в условиях пандемии: Исключительно региональных мер недостаточно

Для территорий очень важными сейчас являются федеральные решения, отметил губернатор
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

В условиях пандемии коронавируса, исключительно региональных мер будет недостаточно для поддержки бизнеса в Калининградской области. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов на встрече с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым, сообщает пресс-служба областного правительства.

«Для территорий очень важными сейчас являются федеральные решения, например, о достаточном объеме докапитализации региональных гарантийных и микрофинансовых организаций», — подчеркнул Антон Алиханов.

Глава региона озвучил предложение о перераспределении финансирования с федерального проекта «Популяризация предпринимательства» в пользу мероприятий, связанных с доступом малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам. Примером оперативного реагирования федерального правительства на запросы регионов губернатор назвал решение сделать для бизнеса бесплатным подтверждение коронавирусной инфекции обстоятельством непреодолимой силы (форс-мажором).

Антон Алиханов также рассказал о первоочередных оперативных мерах, принимаемых в регионе для поддержки бизнеса. Среди них – запуск новой программы льготных займов под 0,1 % годовых. Предпринимателям, пострадавшим в связи с действующими сейчас ограничениями, предоставляется возможность реструктуризации по займам, полученным в центре «Мой бизнес». В Калининградской области уже установлены арендные каникулы для организаций-арендаторов площадей государственной и муниципальной форм собственности, для резидентов бизнес-инкубатора. В рабочем режиме разрабатываются новые меры поддержки на региональном уровне.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининградской области детские загородные центры приостановили работу с организованными группами
Бывший директор УФСИН останется в калининградской колонии
За сутки в Калининграде свыше 100 человек попали под наблюдение из-за коронавируса
Экипажам судов запретили сход на берег в порту Калининград
В ЦГКБ Калининграда развернут резервный пункт приема больных с коронавирусом и пневмониями
В Литве количество случаев заболевания коронавирусом выросло до 345
В Калининграде на 14-летнего подростка завели 100 уголовных дел
В Калининградской области за сутки не выявлено новых случаев коронавируса
Алиханов – о поддержке бизнеса в условиях пандемии: Исключительно региональных мер недостаточно
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в пятницу нет света и воды
В Калининграде пропала 15-летняя школьница
В центре Калининграде пьяный водитель микроавтобуса сбил пешехода и скрылся
В Славском районе сбили насмерть 69-летнего пешехода
Под Калининградом в ДТП пострадал пьяный водитель «Хендая»
Международный форум янтарной отрасти в Свелогорске перенесли с июня на сентябрь
Мэрия Калининграда опубликовала телефоны «горячих линий» на время нерабочей недели
Автобусы без остановок и запрет экскурсий: На Куршской косе вводят ограничения
27 калининградских НКО получили гранты на 10 млн рублей
Запрет на прогулки детей без родителей в торговых центрах оказался фейком
Власти сообщили, какие профессии сейчас востребованы в Калининградской области
Калининградская полиция выявила 10 нарушителей режима самоизоляции
Калининградский перевозчик: На всех погранпереходах в Европе введен пограничный контроль
В Калининграде женщина сломала руки и ноги при падении на тротуаре на ул. Челнокова