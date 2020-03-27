Алиханов – о поддержке бизнеса в условиях пандемии: Исключительно региональных мер недостаточно

27 Март 2020 2020-03-27T11:40:52+03:00

Для территорий очень важными сейчас являются федеральные решения, отметил губернатор

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В условиях пандемии коронавируса, исключительно региональных мер будет недостаточно для поддержки бизнеса в Калининградской области. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов на встрече с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым, сообщает пресс-служба областного правительства.

«Для территорий очень важными сейчас являются федеральные решения, например, о достаточном объеме докапитализации региональных гарантийных и микрофинансовых организаций», — подчеркнул Антон Алиханов.

Глава региона озвучил предложение о перераспределении финансирования с федерального проекта «Популяризация предпринимательства» в пользу мероприятий, связанных с доступом малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам. Примером оперативного реагирования федерального правительства на запросы регионов губернатор назвал решение сделать для бизнеса бесплатным подтверждение коронавирусной инфекции обстоятельством непреодолимой силы (форс-мажором).

Антон Алиханов также рассказал о первоочередных оперативных мерах, принимаемых в регионе для поддержки бизнеса. Среди них – запуск новой программы льготных займов под 0,1 % годовых. Предпринимателям, пострадавшим в связи с действующими сейчас ограничениями, предоставляется возможность реструктуризации по займам, полученным в центре «Мой бизнес». В Калининградской области уже установлены арендные каникулы для организаций-арендаторов площадей государственной и муниципальной форм собственности, для резидентов бизнес-инкубатора. В рабочем режиме разрабатываются новые меры поддержки на региональном уровне.

ИСТОЧНИК KP.RU