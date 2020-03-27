В Калининградской области за сутки не выявлено новых случаев коронавируса
За прошедшие сутки в Калининградской области не выявили новых случаев заболевания коронавирусом. Как сообщает в пятницу 27 марта оперативный штаб, за сутки в России подтверждено 196 новых случаев коронавируса в 16 регионах:
Москва – 157
Республика Крым – 12
Московская область – 8
Волгоградская область – 3
Чеченская Республика – 2
Республика Мордовия – 2
Удмуртская Республика – 2
Самарская область – 2
Ивановская область – 1
Орловская область – 1
Тульская область – 1
Ярославская область – 1
Республика Дагестан – 1
Ростовская область – 1
Республика Татарстан – 1
Кировская область – 1
Калининградской области в списке нет. В регионе официально подтверждено 8 случаев заболевания.
Общее число заболевших в России составляет 1036 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU