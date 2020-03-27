2020-03-27T11:44:27+03:00
Коронавирус Covid-19

В Калининградской области за сутки не выявлено новых случаев коронавируса

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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За прошедшие сутки в Калининградской области не выявили новых случаев заболевания коронавирусом. Как сообщает в пятницу 27 марта оперативный штаб, за сутки в России подтверждено 196 новых случаев коронавируса в 16 регионах:

Москва – 157

Республика Крым – 12

Московская область – 8

Волгоградская область – 3

Чеченская Республика – 2

Республика Мордовия – 2

Удмуртская Республика – 2

Самарская область – 2

Ивановская область – 1

Орловская область – 1

Тульская область – 1

Ярославская область – 1

Республика Дагестан – 1

Ростовская область – 1

Республика Татарстан – 1

Кировская область – 1

Калининградской области в списке нет. В регионе официально подтверждено 8 случаев заболевания.

Общее число заболевших в России составляет 1036 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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