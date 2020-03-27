В Калининграде на 14-летнего подростка завели 100 уголовных дел

27 Март 2020 2020-03-27T12:00:26+03:00

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В Калининграде на 14-летнего подростка завели уже 100 уголовных дел, однако из-за возраста, к нему невозможно применить меры изоляции. Об этом заявили представители полиции на заседании комиссии по местному самоуправлению и социальной политике горсовета Калининграда.

По данным полиции, поведение этого подростка портит всю картину подростковой преступности в областном центре. Почти все уголовные дела на молодого правонарушителя заведены за мелкие кражи, однако, правоохранителей уже настораживает, что в его 2послужном списке» появилось дело о грабеже с применением насилия.

«Он - воспитанник детского дома, но регулярно самовольно покидает это учреждение, а другие меры изоляции к нему невозможно применить из-за возраста», - констатировали представители полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU