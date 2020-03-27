В Литве количество случаев заболевания коронавирусом выросло до 345

27 Март 2020 2020-03-27T12:22:58+03:00

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В течение суток в Литве количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом выросло до 345. Днем ранее в республике было 290 случаев, сообщает DELFI со ссылкой на данные Минздрава Литвы.

По состоянию на 27 марта, в республике от коронавирусной инфекции умерло 4 человека, выздоровел один человек.

На инфекцию было обследовано 5495 человек, за последние сутки – 1175 жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU