В Литве количество случаев заболевания коронавирусом выросло до 345
.Фото: Артем ЛЕНЦ
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В течение суток в Литве количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом выросло до 345. Днем ранее в республике было 290 случаев, сообщает DELFI со ссылкой на данные Минздрава Литвы.
По состоянию на 27 марта, в республике от коронавирусной инфекции умерло 4 человека, выздоровел один человек.
На инфекцию было обследовано 5495 человек, за последние сутки – 1175 жителей.
ИСТОЧНИК KP.RU