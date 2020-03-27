В ЦГКБ Калининграда развернут резервный пункт приема больных с коронавирусом и пневмониями
Центральная городская клиническая больница Калининграда станет резервным пунктом приема больных с коронавирусной инфекций и пневмониями. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального правительства.
«Врачи и пациенты будут переведены в БСМП и Калининградскую областную клиническую больницу в соответствии с маршрутизацией. Работа по информированию об этих изменениях проводится в учреждении», - заявили в региональном правительстве.
Отметим, что за минувшие сутки в регионе не выявлено новых случаев заболевания коронавирусом. В области официально подтверждено 8 случаев коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU