В ЦГКБ Калининграда развернут резервный пункт приема больных с коронавирусом и пневмониями

27 Март 2020 2020-03-27T13:00:15+03:00

Врачи и пациенты будут переведены в БСМП и областную больницу

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Центральная городская клиническая больница Калининграда станет резервным пунктом приема больных с коронавирусной инфекций и пневмониями. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Врачи и пациенты будут переведены в БСМП и Калининградскую областную клиническую больницу в соответствии с маршрутизацией. Работа по информированию об этих изменениях проводится в учреждении», - заявили в региональном правительстве.

Отметим, что за минувшие сутки в регионе не выявлено новых случаев заболевания коронавирусом. В области официально подтверждено 8 случаев коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU