Экипажам судов запретили сход на берег в порту Калининград

27 Март 2020 2020-03-27T14:04:22+03:00

Исключение будет сделано только для экипажей судов, осуществляющих каботажные перевозки на территории России

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Экипажам судов при заходе в порт Калининград запретили сходить на берег. Решение об этом принято на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Калининградской области.

Исключение будет сделано только для экипажей судов, осуществляющих каботажные перевозки на территории России.

Всем остальным экипажам судов также запрещено контактировать с членами своих семей. Власти также запретили иностранным судам делать смену экипажей до особого распоряжения.

«Смена экипажей российских судов, следующих из иностранных портов, осуществляется с соблюдением мер предосторожности. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся резидентами РФ должны обеспечить экипажи судов средствами индивидуальной защиты и личной гигиены, а также информировать власти о заболеваниях среди членов экипажа и выполнять требования по самоизоляции», - говорится в решении оперативного штаба.

ИСТОЧНИК KP.RU