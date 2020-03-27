За сутки в Калининграде свыше 100 человек попали под наблюдение из-за коронавируса

27 Март 2020 2020-03-27T14:11:40+03:00

ейчас в регионе на карантине находятся 1575 человек

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За минувшие сутки в Калининградской области под медицинское наблюдение попало 104 человек. Об этом «Комсомолке» сообщили в оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.

Сейчас в регионе на карантине находятся 1575 человек, днем ранее их был 1471 человек.

По состоянию на 27 марта, в Калининградской области обследовано нарастающим итогом на COVID-19 3041 человек. Всего в регионе было выявлено 8 случаев заболевания инфекцией, при этом один человек уже выздоровел.

ИСТОЧНИК KP.RU