Бывший директор УФСИН останется в калининградской колонии

27 Март 2020 2020-03-27T14:26:53+03:00

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Калининградский областной суд отказал бывшему директору Фндеарльной службы исполнения наказаний Александру Рекймеру в условно–досрочном освобождении.

Как известно, 20 февраля этого года Центральный районный суд Калининграда удовлетворил ходатайство Реймера об условно-досрочном освобождении от отбывания неотбытой части наказания, назначенного приговором Замоскворецкого районного суда г. Москвы от 13 июня 2017 года. Напомним, генерал-полковника внутренней службы лишили звания и приговорили к 8 годам лишения свободы.

- На данное постановление прокурором по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Калининградской области 27 февраля было принесено апелляционное представление, а потерпевшим, в лице представителя ФСИН России, – апелляционная жалоба, - сообщили в пресс-службе обласуда. - Рассмотрев представление прокурора и жалобу потерпевшего, Калининградский областной суд постановление суда первой инстанции отменил.

ИСТОЧНИК KP.RU