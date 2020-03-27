В Калининградской области детские загородные центры приостановили работу с организованными группами

27 Март 2020 2020-03-27T14:42:22+03:00

Как оказалось, они закрылись еще на прошлой неделе, с 18 марта

Изменить размер текста: A A

В Калининградской области детские загородные центры, функционирующие круглогодично, приостановили работу с организованными группами. В центре имени Гайдара в Светлогорске отменена не только весенняя смена «Советское детство», но и перенесено на неопределенный срок проведение Балтийского форума вожатых. В загородном центре «Огонек», что в Светлогорске, также отменена весенняя смена «Твой ритм».

Согласно приказу руководителя комитета по образованию мэрии Калининграда Татьяны Петуховой, в подведомственных образовательных учреждениях (названные центры подчиняются мэрии Калинниграда. – Ред.) запрещено с 18 марта по 30 апреля проводить культурные, развлекательные, спортивные и другие мероприятия с любой численностью участников.

- Руководителям муниципальных загородных центров отменить запланированные весенние смены (слеты), - говорится в приказе.

Весенняя смена стоит порядка 5 тысяч рублей. Деньги возвращаются при обращении по телефонам, указанным на официальных сайтах загородных центров.

ИСТОЧНИК KP.RU