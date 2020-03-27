В Калининградской области детские загородные центры приостановили работу с организованными группами
В Калининградской области детские загородные центры, функционирующие круглогодично, приостановили работу с организованными группами. В центре имени Гайдара в Светлогорске отменена не только весенняя смена «Советское детство», но и перенесено на неопределенный срок проведение Балтийского форума вожатых. В загородном центре «Огонек», что в Светлогорске, также отменена весенняя смена «Твой ритм».
Согласно приказу руководителя комитета по образованию мэрии Калининграда Татьяны Петуховой, в подведомственных образовательных учреждениях (названные центры подчиняются мэрии Калинниграда. – Ред.) запрещено с 18 марта по 30 апреля проводить культурные, развлекательные, спортивные и другие мероприятия с любой численностью участников.
- Руководителям муниципальных загородных центров отменить запланированные весенние смены (слеты), - говорится в приказе.
Весенняя смена стоит порядка 5 тысяч рублей. Деньги возвращаются при обращении по телефонам, указанным на официальных сайтах загородных центров.
ИСТОЧНИК KP.RU