Территория Музея Мирового океана закрывается с субботы

27 Март 2020 2020-03-27T15:31:27+03:00

Погулять по набережной у кораблей не получится

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Территория Музея Мирового океана временно закрывается с 28 марта до улучшения эпидемиологической ситуации. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

«Территория музея является одним из любимых мест для прогулок жителей и гостей города», - пояснили решение в музее.

Отмечается, что недоступна для посещения будет и территория Фридрихсбургских ворот.

Музей Мирового океана продолжает работать в онлайн режиме.

Ранее музей закрыл для посетителей все свои корпуса и филиалы.

ИСТОЧНИК KP.RU