Территория Музея Мирового океана закрывается с субботы
Погулять по набережной у кораблей не получится
.Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:
Территория Музея Мирового океана временно закрывается с 28 марта до улучшения эпидемиологической ситуации. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
«Территория музея является одним из любимых мест для прогулок жителей и гостей города», - пояснили решение в музее.
Отмечается, что недоступна для посещения будет и территория Фридрихсбургских ворот.
Музей Мирового океана продолжает работать в онлайн режиме.
Ранее музей закрыл для посетителей все свои корпуса и филиалы.
ИСТОЧНИК KP.RU