Рестораны закрыты, бронирование в отелях остановили: Куршская коса уходит на карантин

27 Март 2020 2020-03-27T15:40:57+03:00

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На предстоящей неделе с 28 марта до 5 апреля, которая объявлена нерабочей, на всей территории национального парка «Куршская коса» прекращается работа объектов массового посещения. Временно закрыт Визит-центр парка (включая территорию под открытым небом), приостановлен прием туристических и экскурсионных групп, закрываются кафе, рестораны и сувенирные лавки. Об этом сообщает пресс-служба нацпарка.

«До 1 июня прекращается бронирование мест, прием и размещение в гостиницах, на турбазах и в гостевых домах, расположенных на Куршской косе», - говорится в сообщении.

Директор «Куршской косы» Анатолий Калина призвал воздержаться от поездок в национальный парк.

Отменены или перенесены все массовые мероприятия.

При этом отдел охраны и оперативного реагирования продолжают работать в штатном режиме. Ведется ночное патрулирование территории с целью предотвращения случаев браконьерства.

ИСТОЧНИК KP.RU