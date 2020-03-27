Жена погибшего на Северном вокзале рабочего взыскала с виновных более 1 млн рублей

27 Март 2020 2020-03-27T15:27:45+03:00

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Супруга строителя, погибшего от удара током на Северном вокзале, взыскала более 1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда Калининграда.

Напомним, трагедия произошла 23 июня 2017 года. Двое рабочих переустанавливали один из листов поликарбоната, а также монтировали направляющие для устройства кровли. Один из рабочих коснулся металлической планкой контактной сети, которая находилась под напряжением. От удара током мужчина скончался на месте происшествия.

На скамье подсудимых оказались главный инженер и прораб подрядной организации. Суд установил, что они допустили ряд нарушений правил безопасности при проведении строительных работ. Их приговорили к двум годам и двум годам одному месяцу лишения свободы в колонии-поселении.

Также с иском в суд к виновным в гибели рабочего обратилась его супруга. Центральный районный суд взыскал с них солидарно морального вреда в размере 1 млн рублей, а также расходы на погребение и обустройство места захоронения в размере 144 550 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU