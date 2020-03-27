Калининградская Госавтоинспекция переходит на особый режим работы
Госавтоинспекция переходит на особый режим работы в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Особый режим предполагает минимизацию личного общения в ходе предоставления государственных услуг по линии ГИБДД, надзора за дорожным движением, а также при рассмотрении дел об административных правонарушениях.
Теперь регистрация транспорта, прием экзаменов и выдача водительских прав будет осуществляться только по предварительной записи через портал Госуслуги.
«Выдача разрешения на внесение изменений в конструкцию транспорта в электронном виде будет проходить без изменений, по ранее выработанному алгоритму, когда заявки подаются посредством электронной почты на специально созданный адрес и рассматриваются с установленной периодичностью. Выдача свидетельств о соответствии транспорта с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности, а также свидетельств по допуску транспорта к перевозке опасных грузов будет осуществляться по предварительной записи по телефону», - отметили в пресс-службе УМВД.
ИСТОЧНИК KP.RU