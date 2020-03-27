2020-03-27T16:41:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Калининградская полиция намерена жестко контролировать находящихся на карантине

Областное УМВД России объявило о создании специальной рабочей группы, и просит граждан отнестись к ее работе с пониманием
Игорь ОРЕХОВ
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В УМВД России по Калининградской области создана рабочая группа в целях обеспечения контроля за соблюдением карантинных мероприятий по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Полицейские обзванивают граждан находящихся на самоизоляции, и выясняют как проходит карантин и нет ли проблем, как люди себя чувствуют, приходят ли к ним медицинские работники.

- Я понимаю, что это вызывает некоторые неудобства для людей, но прошу с пониманием отнестись к работе которую выполняют сотрудники органов внутренних дел, говорит врио заместителя начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Калининградской области Валерий Долгих.- Все это делается для сохранности вашего здоровья и здоровья ваших родных и близких».

А теперь внимание! Звонки из полиции гражданам, находящимся на самоизоляции, поступают с номеров: 55-11-74, 55-11-76, 55-12-14, 55-12-36, 55-13-74 и 55-13-96.

Не соблюдающие карантин могут быть привлечены к административной ответственности - 10 человек уже оштрафованы. И что важно – государство в ближайшее время наверняка ужесточит наказание, вплоть до лишения свободы виновных.

Полиция также напоминает, что сообщения о преступлениях и правонарушениях принимаются круглосуточно по номерам телефонов дежурных частей территориальных отделов полиции, со списком которых можно ознакомиться в разделе официального интернет-сайта УМВД: https://39.мвд.рф/contacts/territorial-structure.

ИСТОЧНИК KP.RU

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