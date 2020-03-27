Больше трех не собираться: областное УМВД РФ ограничило доступ в свое подразделение

27 Март 2020 2020-03-27T16:52:46+03:00

Тем, кто обращается за справками о наличии/отсутствии судимостей, рекомендуют пользоваться возможностями интернет-сайта

Изменить размер текста: A A

Отныне и до специального распоряжения в помещение предоставления государственных услуг Информационного центра УМВД России по Калининградской области, расположенное в Советском переулке, 7 в Калининграде смогу одновременно входить не более трех человек.

Как подчеркнули в пресс-службе правоохранительного ведомства, это сделано во исполнение указания от 20.03.2020 МВД России № 1/3072 по предупреждению распространения COVID-19 на территории Российской Федерации. В полиции рекомендовали гражданам шире использовать возможности предварительной записи через личный кабинет на сайте www.gosuslugi.ru для подачи заявления или получения результата государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования.

ИСТОЧНИК KP.RU