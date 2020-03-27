К морю ехать не надо: Власти сократили количество электричек и пригородных автобусов

27 Март 2020 2020-03-27T17:23:14+03:00

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В Калининградской области с 28 марта по 5 апреля включительно сократят количество пригородных поездов и автобусов. Такое решение принято региональным правительством в пятницу 27 марта.

- Следующая неделя объявлена нерабочей. Калининградцы, по традиции, в выходные едут на морское побережье с семьями, компаниями. В условиях текущей эпидемиологической обстановки этого делать нельзя, – сказала министр развития инфраструктуры региона Елена Дятлова и попросила всех оставаться дома.

Пригородные поезда с 28 марта и по 5 апреля включительно будут курсировать только утром и вечером, чтобы доставить на работу и с работы тех, кто на выходные не уходит.

За расписанием поездов следите здесь, автобусов – здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU