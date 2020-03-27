Калининградца насмерть придавило сорвавшейся с грузовика деревянной конструкцией

27 Март 2020 2020-03-27T17:12:36+03:00

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Сегодня, 27 марта, около 10 часов утра по Мамоновскому шоссе в направлении Мамоново двигался грузовой автомобиль марки «Мерседес». В его кузове находилось деревянное основание для беседки. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ, в районе автозаправочной станции «Евроойл» ремни, удерживающие груз, оборвались, в результате чего деревянная конструкция выпала из кузова в сторону тротуара, по которому навстречу машине шел 29-летний мужчина. В результате пешеход получил телесные повреждения, несовместимые с жизнь – спустя некоторое время он скончался в медицинском учреждении.

Полиция устанавливает причины и обстоятельства трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU