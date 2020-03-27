На улице Фрунзе в Калининграде сбили пешехода на «зебре»
На улице Фрунзе в Калининграде под колеса автомобиля попал 48-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
ДТП произошло в 14:10. По предварительным данным, 57-летняя водитель «Киа» двигалась в левом ряду, перед пешеходным переходом не сбавила скорость и не была готова уступить дорогу пешеходу, внезапно вышедшему из-за автомобиля, остановившегося в правом ряду. Мужчина пешеход со своей стороны тоже был не внимателен и перебегал проезжую часть дороги по пешеходному переходу, что делать нельзя.
В результате наезда пешеход получил телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU