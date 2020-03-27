2020-03-27T17:37:55+03:00
Происшествия

На улице Фрунзе в Калининграде сбили пешехода на «зебре»

Мужчина получил телесные повреждения
Виктор Сергеев
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На улице Фрунзе в Калининграде под колеса автомобиля попал 48-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло в 14:10. По предварительным данным, 57-летняя водитель «Киа» двигалась в левом ряду, перед пешеходным переходом не сбавила скорость и не была готова уступить дорогу пешеходу, внезапно вышедшему из-за автомобиля, остановившегося в правом ряду. Мужчина пешеход со своей стороны тоже был не внимателен и перебегал проезжую часть дороги по пешеходному переходу, что делать нельзя.

В результате наезда пешеход получил телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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